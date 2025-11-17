Ученик от елитно варненско училище бе арестуван, пласирал дрога
През изминалата седмица по линия на борбата с наркотиците, служители на ОД на МВР във Варна задържаха четири жени и 18 мъже, като срещу тях са образувани производства за придобиване и държане на наркотични вещества с цел разпространение.
Опиатите, които са намерени в извършителите, са метамфетамин, марихуана, хероин и синтетичен канабиноид – течност за вейп устройства.
За седемте дни са започнати 16 бързи и 7 досъдебни производства. Тревожна е статистиката, че въпреки усилената работа на служителите на реда, дрогата заема все по-голяма част от нелегалния пазара, без оглед на възрастови ограничения.
В друг от случаите е установен и задържан 26-годишен варненец, разпространявал наркотични вещества във "Владиславово“. У него е намерен един от най-силните стимуланти и с най-висок потенциал за развиване на зависимост – метамфетамин. Образувано досъдебно производство, в условията на продължителност – от август до момента. При последвало претърсване в дома на младежа са намерени 18 броя пакетчета с метамфетамин, приготвени за продажба, суха тревиста маса – марихуана и таблетка "mdma“. Взета му е мярка за неотклонение "задържане под стража“ за срок до 72 часа.
