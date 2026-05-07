На 5 май 2026 г. ОУ "Петко Р. Славейков“ официално откри своя новоизграден STEM център – мащабен образователен проект, който поставя фокус върху съвременното обучение, технологиите и практическото приложение на знанията. Реализиран с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост, центърът е още една стъпка в утвърждаването на училището като модерна образователна институция с ясна визия за бъдещето.

Новата STEM среда обединява три функционално обособени кабинета, създадени така, че да превърнат ученето в активно преживяване. "Изследователска лаборатория“ предлага възможности за провеждане на експерименти и изследователска дейност със специализирана техника, дигитални микроскопи и лабораторни комплекти. Кабинетът "Природни науки“ разполага с интерактивно оборудване и очила за виртуална реалност, чрез които учениците могат да изследват природните процеси по иновативен и ангажиращ начин. Пространството "Математика и информатика“ е насочено към развитието на логическо мислене и технологични умения чрез програмиране, работа със софтуерни продукти, използване на роботи и решаване на практически задачи.

Заедно със СТЕМ центъра в училището са изградени и шест високотехнологични класни стаи, които разширяват възможностите за прилагане на съвременни методи на преподаване в различни учебни направления. Всяко пространство е проектирано като гъвкава учебна среда, насърчаваща работата по проекти, екипното взаимодействие и активното участие на учениците в образователния процес.

Ръководството на училището подчертава, че зад реализацията на проекта стои не просто стремеж към модерна материална база, а дългосрочна концепция за качествено образование, съобразено с потребностите на днешните деца. Според екипа на училището STEM центърът е създаден с мисъл за интересите, любопитството и бъдещото развитие на учениците.

С откриването на новия център ОУ "Петко Р. Славейков“ затвърждава своята позиция като училище, което инвестира в иновации, технологично образование и изграждане на умения, необходими за успешна реализация в съвременното общество. Новото пространство е символ на стремежа знанието да не бъде просто преподавано, а преживявано – чрез откривателство, творчество и практически опит.