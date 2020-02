Училище от Марибор кани деца от Варна за участие в изложба

© Училище Draga Kobala Elementary School в град Марибор, Словения организира изложба на приложни изкуства на тема "Покажи дървото“. Конкурсът е насочен към деца от началните училища до 14-годишна възраст.



Според регламента участниците могат да се включат екипно и индивидуално. Творбите могат да бъдат изтъкани, изплетени на една или две куки геометрични фигури, а материалите могат да са прежда, вълна и текстил. Ръчно изработените продукти ще бъдат поставени върху дървета.



Всяко произведение трябва да е придружено от следната информация:



Име на класа или творческа група, която е създала произведението;



Имената и класа на авторите;



Брой единици, които съдържа произведението;



Точно име и пощенски адрес на училището, асоциацията или лицето;



Име на ръководител;



Електронен адрес на ръководителя.







Крайният срок за изпращане на разработките е 9-ти март 2020 г.



Всеки клас или творчески колектив може да изработи неограничен брой творби. Авторите на произведенията се съгласяват чрез изпращането им да ги предоставят безвъзмездно на Draga Kobala Elementary School в Марибор. Комисия от експерти ще разгледа и аранжира произведенията. Всички участници ще получат признание, като най-добрите 3 ще бъдат специално отличени.



Адресът, до който трябва да бъдат изпратени произведенията е: Draga Kobala Elementary School Maribor, Tolstoy Street 3, 2000 Maribor с текст: for an art project – SHOW THE TREE. За допълнителни въпроси и кореспонденция: liljana.lesnik@gmail.com