Община Варна удължава срока за подаване на документи по процедурата за подбор на здравен медиатор до 03.04.2026 г. Кандидатите трябва да имат завършено средно образование, да принадлежат към местна уязвима етническа общност, да познават здравните и социалните проблеми на общността, както и да имат добри комуникативни умения и компютърна грамотност (MS Word, интернет).Здравният медиатор подпомага хора, които не са запознати със здравната и социалната система, за получаване на достъп до съответните услуги. Той посредничи между уязвими групи и здравни и социални институции. Сред задълженията му са работа с общопрактикуващи лекари и други здравни специалисти за повишаване на имунизационния обхват при децата, съдействие при попълване на документи, както и участие в организирането на здравно-профилактични инициативи за повишаване на здравната култура.Документите на кандидатите се приемат в Центъра за административно обслужване на Община Варна. Те са автобиография, мотивационно писмо и копие от диплома за завършено средно образование. Кандидатите попълват и заявление по образец, което може да бъде получено на място в общината или изтеглено от интернет страницата www.varna.bg.Подборът ще се проведе в рамките на един ден, като ще бъдат разгледани постъпилите документи и ще се проведат интервюта с кандидатите, одобрени по документи.Повече информация за професията "здравен медиатор" може да бъде намерена на www.zdravenmediator.net.