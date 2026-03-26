Удължава се срокът за подаване на документи по процедурата за подбор на здравен медиатор
©
Здравният медиатор подпомага хора, които не са запознати със здравната и социалната система, за получаване на достъп до съответните услуги. Той посредничи между уязвими групи и здравни и социални институции. Сред задълженията му са работа с общопрактикуващи лекари и други здравни специалисти за повишаване на имунизационния обхват при децата, съдействие при попълване на документи, както и участие в организирането на здравно-профилактични инициативи за повишаване на здравната култура.
Документите на кандидатите се приемат в Центъра за административно обслужване на Община Варна. Те са автобиография, мотивационно писмо и копие от диплома за завършено средно образование. Кандидатите попълват и заявление по образец, което може да бъде получено на място в общината или изтеглено от интернет страницата www.varna.bg.
Подборът ще се проведе в рамките на един ден, като ще бъдат разгледани постъпилите документи и ще се проведат интервюта с кандидатите, одобрени по документи.
Повече информация за професията "здравен медиатор" може да бъде намерена на www.zdravenmediator.net.
Още от категорията
/
Кандидати за депутати от ГЕРБ - СДС обсъдиха приоритетни инвестиции с кмета на Аксаково и областния координатор Иван Портних
25.03
Областният управител на Варна: Призовавам хората да не се поддават на натиск, внушения или материални облаги
18.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.