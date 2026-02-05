Удължиха до 72 часа задържането на спипания дилър във Варна
©
27-годишният мъж е задържан на 3 февруари 2026 година, малко след като продал на свой клиент метамфетамин с тегло 9,98 грама. Последвалите процесуални действия в дома му, довели до намирането на значителни количества от различни по вид наркотични вещества. След претърсването са иззети метамфетамин с общо тегло 307,21 грама, марихуана с тегло 980,54 грама и кокаин с тегло 2,06 грама. Иззета е и сумата от 20 000 евро, както и електронна везна.
Работата по случая продължава под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура във Варна. Предстои днес да бъде внесено искане от страна на наблюдаващия прокурор за налагане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо обвиняемия В.В.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Коцев разговаря със здравния министър за МБАЛ "Св. Анна" – назнач...
20:19 / 04.02.2026
Кметът на Варна Благомир Коцев коментира сагата с Окръжна болница...
21:42 / 03.02.2026
Варна в челната тройка по разрешителни за строеж
16:28 / 03.02.2026
Морски плаж Кабакум - Север е почистен от нефтопродукти
18:52 / 02.02.2026
Жена от Добрич попадна в болницата, след като се блъсна край Лети...
16:46 / 02.02.2026
Жълт код за интензивни снеговалежи в Североизточна България в пон...
17:29 / 01.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.