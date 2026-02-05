Сподели close
27-годишният В.В. е задържан за срок до 72 часа с постановление на прокурор от Окръжна прокуратура – Варна, след като в дома му са намерени различни по вид наркотични вещества и голяма сума пари. Той е привлечен в качеството му на обвиняем за държане без надлежно разрешително на високорискови наркотични вещества с цел разпространение и за разпространение на забранени субстанции. Деянията са извършени в условията на опасен рецидив, тъй като В.В. е добре известен на органите на реда и е осъждан многократно за престъпления, свързани с наркотични вещества.

27-годишният мъж е задържан на 3 февруари 2026 година, малко след като продал на свой клиент метамфетамин с тегло 9,98 грама. Последвалите процесуални действия в дома му, довели до намирането на значителни количества от различни по вид наркотични вещества. След претърсването са иззети метамфетамин с общо тегло 307,21 грама, марихуана с тегло 980,54 грама и кокаин с тегло 2,06 грама. Иззета е и сумата от 20 000 евро, както и електронна везна.

Работата по случая продължава под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура във Варна. Предстои днес да бъде внесено искане от страна на наблюдаващия прокурор за налагане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо обвиняемия В.В.