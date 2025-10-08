ЗАРЕЖДАНЕ...
Уестърн по варненски: Двама с Е-тротинетка нападнаха мъж и свиха телефона му
©
Нападението станало преди дни, на територията на Трето РУ в морския град. Двама младежи - на 16 и 21 години, известни на полицията, са кръстосвали улиците с Е-тротинетка, когато минавайки край мъж и са му откраднали мобилния телефон и отпрашили бързо.
Свидетели обаче са ги видели и по техните обяснения, полицаите открили и задържали нападателите.
От пресцентъра на МВР във Варна допълниха, че е арестуван и 18-годишен криминално проявен, осъждан, който е издърпал портмоне от ръцете на малолетен ученик. Част от личните документи, които са били в аксесоара са намерени и приложени към образуваното досъдебно производство.
Още от категорията
/
Само 16 месеца след като излезе от затвора варненка отново бе арестувана за наркоразпространение
07.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Откриват провокативна изложба във Варна
22:22 / 07.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.