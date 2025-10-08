Нападение като в уестърн от Дивия запад се разигра във Варна. За разлика от култовите филми, тук нападателите не са яхнали кон, а електрическа тротинетка.Нападението станало преди дни, на територията на Трето РУ в морския град. Двама младежи - на 16 и 21 години, известни на полицията, са кръстосвали улиците с Е-тротинетка, когато минавайки край мъж и са му откраднали мобилния телефон и отпрашили бързо.Свидетели обаче са ги видели и по техните обяснения, полицаите открили и задържали нападателите.От пресцентъра на МВР във Варна допълниха, че е арестуван и 18-годишен криминално проявен, осъждан, който е издърпал портмоне от ръцете на малолетен ученик. Част от личните документи, които са били в аксесоара са намерени и приложени към образуваното досъдебно производство.