Украинцът, убил по жесток начин мъж в Кичево, остава в ареста
Според прокуратурата, чужденецът нанесъл множество прободни рани на 50 годишен мъж от Варна. Тялото му било намерено на 25 януари 2026 г. в землището на село Кичево. Украинският гражданин искал да наеме разсадник, собственост на убития. Извън семейния кръг на наемодателя, само на него бил предоставен код за достъп до имота, където било намерено тялото на 50-годишния мъж.
От държавното обвинение поискаха на обвиняемия да бъде определена най-тежката мярка за неотклонение с мотива, че деянието се отличава с изключително висока степен на обществена опасност. Лицето е украински гражданин, който към момента не работи. За престъплението, за което е привлечен е предвидено най-тежкото възможно наказание.
Бил направил опит да прикрие престъплението.
Въпреки, че разследването било в начален етап били събрани множество доказателства и свидетелски показания, за неговата съпричастност към престъплението Всичко това, според прокуратурата представлява реална опасност, 36-годишният мъж да извърши друго престъпление или да се укрие от наказателна репресия, ако не бъде задържан под стража.
За престъплението, което е извършил законът придвижва минимум 15 години "лишаване от свобода“.
Определението на Окръжен съд – Варна подлежи на обжалване.
