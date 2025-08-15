Сподели close
Опит за подкуп спрямо екип от Пето РУ, е направил 40-годишен украински гражданин. Той е подхвърлил банкнота от 100 щатски долара на проверяващите го.

Вчера в района на Аладжа манастир, пътни полицаи спрели за рутинна проверка лек автомобил, шофиран от чужденеца, който за да избегне наказание по Закона за движение по пътищата – за липса на документи за самоличност и такива на автомобила, подал банкнотата.

Срещу него е образувано досъдебно производство и материалите по случая са докладвани в прокуратурата.

 

 

 

 