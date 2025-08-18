ЗАРЕЖДАНЕ...
Украински творец, ученик на Роден, творил за Варна, с изложба в морския град
Уникалната фотоизложба е посветена на наследството на украинския скулптор Михайло Парашчук, който е живял и творил в България повече от 40 години. Тя представя творческата личност на Парашчук като свързващо звено между Украйна и България. Неговата дейност е била изцяло посветена на развитието на украинско-българските културни и обществени връзки, а сложната му съдба е белязана от историческите превратности на ХХ век.
В продължение на десетилетия Посолството на Украйна в България работи за възстановяването на доброто име на този изтъкнат украинец, репресиран по време на социалистическия режим.
Настоящата изложба е резултат от творческия тандем на изкуствоведа Иво Милев и фотографа Стефан Н. Щерев, които запознават публиката с красотата на скулптурните композиции и орнаменталните решения, украсяващи най-емблематичните архитектурни паметници в България. Сред тях са: скулптурната украса на сградата на Централната поща във Варна; полският герб на паметника на Владислав Варненчик край Варна; капители на сградата на гимназия (арх. Борис Капитанов).
Изложбата ще продължи един месец – от 18 август 2025 г. и ще даде възможност на жителите и гостите на Варна да се докоснат до едно от най-значимите имена в българската архитектурна скулптура, оставило дълбока следа и в културната история на Украйна.
На откриването присъства Н. Пр. Олеся Илашчук - извънреден и пълномощен посланик на Украйна в Република България, както и временния кмет на Варна Павел Попов.
