Комисията по социални дейности и жилищна политика на Общинския съвет във Варна одобрено предложението за предоставяне на еднократни социални помощи за 17 граждани. Повечето от средствата са в диапазона 300 – 800 лева и са предназначени за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. Общият размер на отпуснатите помощи е 9850 лева.На четирима кандидати беше отказано подпомагане. Един от тях е продал недвижимо имущество през 2025 г., друг е предоставил невярна информация, като не е декларирал земеделска земя. Третият кандидат и неговото семейство имат доходи над линията на бедност, а четвъртият вече е получил еднократна финансова помощ за лечение през настоящата година.