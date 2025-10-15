ЗАРЕЖДАНЕ...
Уникален Фестивал на науката ще омагьоса Варна
За първи път повече от 70% от съдържанието в залите на фестивала представя науката, която се развива във Варна и свързва града с глобалните изследователски процеси. Освен едночасовите събития в различни зали (Космос, Океан, ДНК и Лаборатория) посетителите ще могат да се участват в атрактивни демонстрации на щандовете в Зона Откривател, където ще присъстват екипи от повечето академични институции във Варна. На фестивала ще могат да разгледат и две изложби, които доказват близката връзка между науката и изкуството.
Четиридневният Варненски фестивал на науката започва на 23 октомври със събитията от Училищната програма. До 19 октомври учители и директори на училища могат да заявяват места за своите класове в разнообразната програма, разработена за деца и младежи от 1 до 12 клас. В нея учениците от начален и прогимназиален етап ще могат да участват в работилници за опазване на природата, здравословно хранене, роботика, архитектура. Ще погледнат на българските шевици през очите на науката. Ще учат през забавни експерименти на сцена за вкуса на химията и красотата на математиката. Ще чуят как учените проследяват миграцията на птиците и защо това е важно, ще разберат как киното е станало цветно, ще могат дори да посетят действаща научна лаборатория в града.
По-големите им съученици от гимназиален етап ще се срещнат с вълнуващите възможности да изучават космическите технологии в самия град, ще се вдъхновят от приложението на любимите им технологии в медицината и инженерството и ще обогатят собствения си информиран избор на кариерен път. Учителите ще се запознаят с безплатни ресурси за работа в клас. Учениците и техните учители ще могат да се докоснат допълнително и до учените на щандовете, където ще открият екипи от университети и научни институти в града, както и различни школи по природни науки.
Ще имат възможност да разгледат две изложби и дори да вземат автограф от учения палеонтолог, който е също така и палео-артист, автор на илюстрации и корици на книги от български и международни автори. Достъпът до всички събития е безплатен, но е необходимо да се направят предварителни резервации. Зрители без резервации ще бъдат допускани само при наличие на свободни места.
Повече информация за Училищната програма на адрес: https://beautifulscience.bg/schools-varna и за Основната програма - https://beautifulscience.bg/v-programa
