С приближаването на Коледа и Нова година улиците по света грейват с разноцветни гирлянди, лампички, празничен дух. Стъмва се рано, а въздухът е свеж. Толкова свеж, че носът и бузите ви моментално се зачервяват. Първите гирлянди се появяват по витрините на магазините, увиваме се в шалове, отпиваме чай и едно особено настроение вече се витае във въздуха на работа или в училище. Прибирайки се у дома, пускате телевизора и изведнъж чувате познати нотки. "Празниците идват...“ И на тъмния зимен път се появява керван от яркочервени камиони, блестящи сякаш превозват не газирани напитки, а духа на самата Коледа.

И ако това е символът на Кола Кола, която от години е свързана с комерсиалния празник Рождество Христово, то днес ще ви покажем за варненския Коледен автобус.

Разкрасен с множество лампички, той радва през тъмната част на денонощието морския град. Десетки варненци и гости на града се обръщат зад него и го снимат за спомен.

Това е вторият такъв нестандартен автобус във Варна. Припомнете си и за другия.

Иначе първообраза на коледния керван от камиони е за Кока Кола. Отправна точка за раждането на легендата е 1995 г., когато агенцията WB Doner създава първата рекламна кампания "Holiday Caravan“. Интересното е, че това се случва в неподходящ момент: агенцията преживява затруднения през 90-те години на миналия век. WB Doner започва съществуването си през 1937 г. и в течение на повече от 50 години създава множество висококачествени рекламни кампании. В началото на 1990 г. обаче основателят на агенцията, Брод Донер, умира. И именно от този момент започва труден, но за щастие кратък период на провал за компанията. Тя прави редица промени в структурата си, но през 1992 г. е принудена да съкрати десетки работници поради намаляващите приходи. Това се случва, защото лоялните клиенти внезапно губят печалби и не могат да си позволят реклама. В същото време някои марки тепърва започват своето пътуване с WB Doner. Кока Кола е една от тях и това се случва през 1995 г.

Ако се задълбочим, идеята на Кола Кола за празничен визуален свят се е появила много по-рано. През 30-те години на миналия век художникът Хадън Съндблом създава известния образ на Дядо Коледа. Преди него той е бил изобразяван в различни облики: понякога като щедрия Свети Никола, понякога като Санта Клаус в зелени или червени одежди с козина.

Първата илюстрация на Томас Наст се появява през 19 век. Той изобразява Дядо Коледа на шейната му за януарския брой на Harper's Weekly.