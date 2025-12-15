Уникален Коледен автобус радва Варна
© Varna24.bg
И ако това е символът на Кола Кола, която от години е свързана с комерсиалния празник Рождество Христово, то днес ще ви покажем за варненския Коледен автобус.
Разкрасен с множество лампички, той радва през тъмната част на денонощието морския град. Десетки варненци и гости на града се обръщат зад него и го снимат за спомен.
Това е вторият такъв нестандартен автобус във Варна. Припомнете си и за другия.
Иначе първообраза на коледния керван от камиони е за Кока Кола. Отправна точка за раждането на легендата е 1995 г., когато агенцията WB Doner създава първата рекламна кампания "Holiday Caravan“. Интересното е, че това се случва в неподходящ момент: агенцията преживява затруднения през 90-те години на миналия век. WB Doner започва съществуването си през 1937 г. и в течение на повече от 50 години създава множество висококачествени рекламни кампании. В началото на 1990 г. обаче основателят на агенцията, Брод Донер, умира. И именно от този момент започва труден, но за щастие кратък период на провал за компанията. Тя прави редица промени в структурата си, но през 1992 г. е принудена да съкрати десетки работници поради намаляващите приходи. Това се случва, защото лоялните клиенти внезапно губят печалби и не могат да си позволят реклама. В същото време някои марки тепърва започват своето пътуване с WB Doner. Кока Кола е една от тях и това се случва през 1995 г.
Ако се задълбочим, идеята на Кола Кола за празничен визуален свят се е появила много по-рано. През 30-те години на миналия век художникът Хадън Съндблом създава известния образ на Дядо Коледа. Преди него той е бил изобразяван в различни облики: понякога като щедрия Свети Никола, понякога като Санта Клаус в зелени или червени одежди с козина.
Първата илюстрация на Томас Наст се появява през 19 век. Той изобразява Дядо Коледа на шейната му за януарския брой на Harper's Weekly.
Още по темата
/
След запитване от "Фокус": ГИТ обясни как ще се плаща на хората, които работят на смени и за тях празниците са делници
09.12
Вратичките в закона: Ще има хора, които работят на 31 декември и 2 януари, но няма да получат допълнително заплащане
06.12
Изключвайте лампички на елхата, когато не сте вкъщи. 30% от пожарите по празниците се дължат на светещата украса
05.12
Още от категорията
/
Икономистите за Варна и региона: Заетостта е най-високата в страната, но местните данъци са сравнително високи
14.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Нови възможности за специализанти на МУ–Варна: Едноседмични обуче...
20:10 / 14.12.2025
"Аспарухово" разцъфва: Засадиха 200 рози и нови дръвчета край Сит...
19:51 / 14.12.2025
Бивша служителка на община Варна: Благомир Коцев разпространи пор...
19:11 / 14.12.2025
Икономистите за Варна и региона: Заетостта е най-високата в стран...
15:58 / 14.12.2025
Утре части от Варна остават без ток
12:29 / 14.12.2025
Предимно слънчево време във Варна днес
08:47 / 14.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.