Уникален празник ще се проведе на 30 и 31 август в "Исторически парк" в село Неофит Рилски. Това е петото издание на Международния фестивал на традиционните храни "Обединени българи" и хилядолетния празник на плодородието "Сабантуй""Сабантуй" е празник, който носи в себе си вековна история и пази духа на плодородието, труда и радостта от споделения хляб. Той събира хора от различни култури в общ ритъм на музика, танци и кулинарни изкушения, превръщайки фестивала в истински символ на приятелството между народите.Ежегодният международен фестивал на традиционните храни и "Сабантуй - България" отваря врати за всички, които обичат бита, занаятите, вкусната традиционна храна и споделянето на културни ценности. Обединени от историята и традициите в кухнята, българи от различни краища на света ще се съберат заедно, за да представят богатството на своята култура и кухня.За гостите ще готвят майстори - готвачи от Волжка България - гр. Казан и гр. Уфа, Бесарабска България и Челе ди Булгерия – днешна Италия, български готвачи от Албания, Испания, Унгария, България, Франция.- Майстори готвачи ще готвят за вас традиционни ястия- Кулинарно шоу, представено от майстор готвачи- Спортни състезания: канадска борба, народна борба, вдигане на тежести, шахматен турнир- Майсторски класове за готвене- Фермерски пазар с натурални храни и продукти- Базар на традиционни стоки и предмети от различните страни- Културна и музикална програма от страна - участник- Забавления и атракции за деца, работилничкипрезцелия ден- Демонтсрации на стрелба с лък- Демонстрации с хищни птици- Лекции и беседи на тема здравословно храненеМеждународният фестивал на традиционната и здравословна храна и празникът на плодородието "Сабантуй" е място, където вкусовете разказват истории, а хората заедно пишат нови страници на приятелство и споделеност.Събитието, което за пореден път в историята на България събира наследници на Кубратовите синове - Баян, Котраг, Аспарух, Кубер и Алцек.Сдружение "Волжки булгари", което е организатор на феста, има амбицията не само да съхрани и пренесе красивите празнични ритуали и послания сред своите сънародници, които живеят в България, но и да запознае българите с една празнична култура, която идва от далечните векове на Волжка България.Площадът на Историческия парк ще бъде домакин на 7 тематични зони - за срещи с гости, спортна, забавни народни игри, концерт, национални кухни, пазар на фермерски, занаятчийски и на традиционни стоки и предмети от различните страни, детска площадка.Специален гост е Албина Фасхеева от гр. Казан - шеф готвач, ръководител на студио за татарска кухня "Милли Ашлар“, член на Гилдията на готвачите на Република Татарстан и на Асоциация на готвачите на Русия. Тя ще приготви едно от най-старите ястия в света - чак-чак, блюдо с описано в трудовете на Багдадския посланик в древна България, известния изследовател Ибн Фадлан (921 г. сл. Хр.).