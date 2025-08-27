Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Уникален празник ще се проведе на 30 и 31 август в "Исторически парк" в село Неофит Рилски. Това е петото издание на Международния фестивал на традиционните храни "Обединени българи" и хилядолетния празник на плодородието "Сабантуй"

"Сабантуй" е празник, който носи в себе си вековна история и пази духа на плодородието, труда и радостта от споделения хляб. Той събира хора от различни култури в общ ритъм на музика, танци и кулинарни изкушения, превръщайки фестивала в истински символ на приятелството между народите.

Ежегодният международен фестивал на традиционните храни и "Сабантуй - България" отваря врати за всички, които обичат бита, занаятите, вкусната традиционна храна и споделянето на културни ценности. Обединени от историята и традициите в кухнята, българи от различни краища на света ще се съберат заедно, за да представят богатството на своята култура и кухня.

За гостите ще готвят майстори - готвачи от Волжка България - гр. Казан и гр. Уфа, Бесарабска България и Челе ди Булгерия – днешна Италия, български готвачи от Албания, Испания, Унгария, България, Франция.

По време на фестивала ви очаква:

- Майстори готвачи ще готвят за вас традиционни ястия

- Кулинарно шоу, представено от майстор готвачи

- Спортни състезания: канадска борба, народна борба, вдигане на тежести, шахматен турнир

- Майсторски класове за готвене

- Фермерски пазар с натурални храни и продукти

- Базар на традиционни стоки и предмети от различните страни

- Културна и музикална програма от страна - участник

- Забавления и атракции за деца, работилничкипрезцелия ден

- Демонтсрации на стрелба с лък

- Демонстрации с хищни птици

- Лекции и беседи на тема здравословно хранене

Международният фестивал на традиционната и здравословна храна и празникът на плодородието "Сабантуй" е място, където вкусовете разказват истории, а хората заедно пишат нови страници на приятелство и споделеност.

Събитието, което за пореден път в историята на България събира наследници на Кубратовите синове - Баян, Котраг, Аспарух, Кубер и Алцек.

Сдружение "Волжки булгари", което е организатор на феста, има амбицията не само да съхрани и пренесе красивите празнични ритуали и послания сред своите сънародници, които живеят в България, но и да запознае българите с една празнична култура, която идва от далечните векове на Волжка България.

Площадът на Историческия парк ще бъде домакин на 7 тематични зони - за срещи с гости, спортна, забавни народни игри, концерт, национални кухни, пазар на фермерски, занаятчийски и на традиционни стоки и предмети от различните страни, детска площадка.

Специален гост е Албина Фасхеева от гр. Казан - шеф готвач, ръководител на студио за татарска кухня "Милли Ашлар“, член на Гилдията на готвачите на Република Татарстан и на Асоциация на готвачите на Русия. Тя ще приготви едно от най-старите ястия в света - чак-чак, блюдо с описано в трудовете на Багдадския посланик в древна България, известния изследовател Ибн Фадлан (921 г. сл. Хр.).