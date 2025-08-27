ЗАРЕЖДАНЕ...
Уникален фестивал събира българи от цял свят край Варна
©
"Сабантуй" е празник, който носи в себе си вековна история и пази духа на плодородието, труда и радостта от споделения хляб. Той събира хора от различни култури в общ ритъм на музика, танци и кулинарни изкушения, превръщайки фестивала в истински символ на приятелството между народите.
Ежегодният международен фестивал на традиционните храни и "Сабантуй - България" отваря врати за всички, които обичат бита, занаятите, вкусната традиционна храна и споделянето на културни ценности. Обединени от историята и традициите в кухнята, българи от различни краища на света ще се съберат заедно, за да представят богатството на своята култура и кухня.
За гостите ще готвят майстори - готвачи от Волжка България - гр. Казан и гр. Уфа, Бесарабска България и Челе ди Булгерия – днешна Италия, български готвачи от Албания, Испания, Унгария, България, Франция.
По време на фестивала ви очаква:
- Майстори готвачи ще готвят за вас традиционни ястия
- Кулинарно шоу, представено от майстор готвачи
- Спортни състезания: канадска борба, народна борба, вдигане на тежести, шахматен турнир
- Майсторски класове за готвене
- Фермерски пазар с натурални храни и продукти
- Базар на традиционни стоки и предмети от различните страни
- Културна и музикална програма от страна - участник
- Забавления и атракции за деца, работилничкипрезцелия ден
- Демонтсрации на стрелба с лък
- Демонстрации с хищни птици
- Лекции и беседи на тема здравословно хранене
Международният фестивал на традиционната и здравословна храна и празникът на плодородието "Сабантуй" е място, където вкусовете разказват истории, а хората заедно пишат нови страници на приятелство и споделеност.
Събитието, което за пореден път в историята на България събира наследници на Кубратовите синове - Баян, Котраг, Аспарух, Кубер и Алцек.
Сдружение "Волжки булгари", което е организатор на феста, има амбицията не само да съхрани и пренесе красивите празнични ритуали и послания сред своите сънародници, които живеят в България, но и да запознае българите с една празнична култура, която идва от далечните векове на Волжка България.
Площадът на Историческия парк ще бъде домакин на 7 тематични зони - за срещи с гости, спортна, забавни народни игри, концерт, национални кухни, пазар на фермерски, занаятчийски и на традиционни стоки и предмети от различните страни, детска площадка.
Специален гост е Албина Фасхеева от гр. Казан - шеф готвач, ръководител на студио за татарска кухня "Милли Ашлар“, член на Гилдията на готвачите на Република Татарстан и на Асоциация на готвачите на Русия. Тя ще приготви едно от най-старите ястия в света - чак-чак, блюдо с описано в трудовете на Багдадския посланик в древна България, известния изследовател Ибн Фадлан (921 г. сл. Хр.).
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Община Варна започва собствена проверка за удареното от ток дете
09:21 / 24.08.2025
Седмицата завършва с приятни температури за плаж във Варна
08:36 / 24.08.2025
Студенти от Варна направиха приложение, което да следи колко чист...
09:45 / 23.08.2025
Ето какво време ни очаква днес във Варна
08:23 / 23.08.2025
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне...
09:46 / 22.08.2025
Голяма рокада: Смениха шефа на ДАНС във Варна!
13:07 / 20.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.