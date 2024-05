Уникален фестивал започва утре във Варна

© На 24 май от 13.00 на стълбите на ул. "Дръзки“ във Варна ще се проведе откриването на БУНА - най-големият фестивал за визуално изкуство в България. Фестивалът ще бъде открит от патрона на фестивала г-н Юлиан Попов (Министър на околната среда и водите от кабинета на акад. Денков), както и инж. Петър Димитров – служебен министър на околната среда и водите. Специални гости на фестивала ще бъде и кметът на Варна Благомир Коцев.



Втората част на откриването ще се проведе в 19.30 в ReBonkers, ул. "Барутен Погреб“ 4.



Тази година фестивалът включва 67 събития, 188 артиста и 27 локации и ще се проведе от 24.05 до 02.06. На сайта на www.bunavarna.com има пълна програма. Повечето събития са безплатни и със свободен достъп.



Куратори на тазгодишното издание са Ирина Баткова (куратор на Българският павилион на 59-то Венецианско Биенале) и визуалният артист Александър Вълчев - куратор на намесите в градска среда в програмата на фестивала.



Тази година във фестивала се включват всички частни и общински галерии в град Варна, Регионален исторически музеи и множество попъп пространства, разположени в историческия център на Варна и артистичния квартал "Таляна“. Морският бряг също ще бъде обживян от 2 инсталации – "PURE“ на Кристиян Бакалов и “Досег" на колектива Богомил Иванов и Илиана Григорова.



Ключови изложби за форум БУНА са кураторската изложба на Ирина Баткова в ReBonkers и колективна изложба на Институт за съвременно изкуство - София, РЦСИ Топлоцентрала представя критичния проект “Влачугане" на Мартина Вачева в РИМ Варна, а проектът за аугемнтирана реалност на Gallery Gallery ще разпръсне своите дигитални творби из цяла Варна. Други участници със собствени изложби в програмата са Арт Галерия Ларго, Калоян Илиев - КОКИМОТО, Антония Колева - НИТРА, ReBonkers, Галерия Depoo, Сдружение Еклектик, Галерия Аросита, Галерия Наратива, Feministas Futuristas, sold out design/ untiled gallery (Берлин), Галерия DOZA, U10 (Белград), Цех 12, Bobbina Cultural Space and Artists at play, Арт галерия Le Papillon, A&G Art Meeting, Сдружение Форум за визуални изкуства (Букурещ), Little Bird Place, както и групова изложба на варненската съвременна сцена, курирана от артистичния директор на БУНА - Ралица Герасимова. Във форума участват и авторите на Българския павилион от тазгодишното 60-то Биенале за съвременно изкуство във Венеция, които ще представят своята работа в дискусия на 1-ви юни.



Из градските пространства на Варна публиката ще преживее смели и провокативни намеси от авторите Лъчезар Бояджиев, Симеон Симеонов, Елена Димитрова и София Димова, курирани от Александър Вълчев. ПУНТА и ПОСТА ще покажат нова работа на Иван Мудов, представена също в публично пространство. Предвидени са и множество дискусии, прожекции и музикални участия на артисти от авангардната сцена.