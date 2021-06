© виж галерията Уникален концерт - празник на европейската симфонична култура, откри Международния музикален фестивал "Варненско лято" в събота вечерта. Музикантите от Симфоничния оркестър на Словенското национално радио и Държавна опера- Варна, водени от маестро Росен Миланов, започнаха по традиция с емблемата на фестивала - рапсодия “Вардар". Церемонията уважиха генералният секретар на Европейската фестивална асоциация Катрин Девентер и заместник-кметът на Община Варна Коста Базитов, които се обърнаха с приветствия към фестивала, както и директорът на ТМПЦ-Варна, Даниела Димова. ММФ "Варненско лято“ беше открит от артистичния директор на фестивала проф. Марио Хосен.



Веднага след това публиката имаше възможност да се наслади на изпълненията на цигуларя Томо Келер, артистичен директор на световноизвестния английски оркестър "Academy of St Martin in the Fields“, и на Сурен Багратуни, виолончело, президент на фондацията "Арам Хачатурян“ в Ереван и лауреат на конкурса "Чайковски“. Двамата сляха своята виртуозност в едно цяло с оркестъра и поднесоха на публиката спиращо дъха изпълнение на двойния концерт на Брамс за цигулка, виолончело и оркестър. Последва изпълнение на симфоничната сюита “Шехерезада" от Римски-Корсаков, по време на която музикантите в сборния оркестър блеснаха с класа и вдъхновение.



ММФ "Варненско лято“ 2021 се организира от Община Варна в партньорство с Министерството на културата, Национално училище по изкуства "Добри Христов“, Театрално-музикален продуцентски център – Варна и със съдействието на Градската художествена галерия "Борис Георгиев“, Регионален исторически музей, Дворец на културата и спорта – Летен театър и Фестивален и конгресен център – Варна, Queen Elisabeth Music Chapel. С финансовата подкрепа на А1, Солвей Соди, Фрапорт – летище Варна, Гларус – крафт бира, Кока Кола, клуб Ментол, Международен театрален фестивал "Варненско лято“, Фестивал Радар, Посолство на Република Словения в България, Италиански културен институт, Посолство на Република Австрия в България – Австрийски музикални седмици, Испански културен институт "Сервантес“ и Посолството на Испания в България, хотел "Черно море“, курортен комплекс "Св. св. Константин и Елена“.







Пълната програма на фестивала: www.varnasummerfest.org