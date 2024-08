Уникален концерт ще провокира варненци

© "Легендата Pink Floyd" - концерт-трибют, ще провокира варненци и гостите на морския град. Той ще се проведе на 22 август (четвъртък) от 21 часа в Летния театър.



Диригент и аранжименти Роберто Молинели, режисьор Сребрина Соколова, визуална среда и ефекти - Петко Танчев, светлинен дизайн - Денислав Григоров.



С участието на: Паоло Фиорини – вокал и китара, Давид Манчинели - вокал и китара, Даниела Канова – вокал, Оркестър на Държавна опера Варна.



С финансовата подкрепа на Министерство на Културата



Диригентът Роберто Молинели е приветстван в цял свят с концертните си проекти, в които комбинира рок и класическо звучене, за да представи някои от най-популярните групи и изпълнители на нашето време. Концертът, посветен на Pink Floyd, съчетава музиката на великата група с документален разказ за историята ѝ, водейки зрителите през най-значимите събития и песни, които бележат кариерата на музикантите, започнала през 60-те години на XX век. В изпълнение на Варненския симфоничен оркестър, китаристите Паоло Фиорини и Давид Манчинели и вокалистката Даниела Канова публиката ще чуе "Another brick in the wall“, "Shine on you crazy diamond", "Comfortably numb" и още златни хитове.