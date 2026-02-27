Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Музеят на стъклото в град Белослав ще работи в предстоящите празнични дни.

Работното време е от 10 часа до 14 часа - на 1, 2 и 3 март. Адресът на музея е Цех 4.

Това е единственият по рода си Музей на стъклото в България. Той е разположен на територията на действащата стъкларска фабрика "Инхом“, наследник на първата фабрика за стъкло в страната, основана през 1893 г.

Посещението предлага уникално съчетание от историческа експозиция и живи демонстрации, демонстрация на живо - майстори стъклари изработват пред очите на посетителите фини предмети от духано стъкло, нагрято до над 1500°C.

Експозиция: Можете да видите голямо разнообразие от стъклени изделия – от ретро фарове за автомобили до уникални произведения на изкуството и "стъклена река“.

Стъклена "пещера“: Посетителите могат да влязат в автентична стъкларска пещ, превърната в част от музея.