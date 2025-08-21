ЗАРЕЖДАНЕ...
Уникален събор ще се проведе във Варна
Празникът на българските традиции, събиращ участници и гости от цялата страна, ще се проведе на 30 и 31 август (събота и неделя) на лятната сцена на НЧ "Св. Св. Кирил и Методий – 1927“ в с. Тополи. Посетителите ще имат възможност да посетят още занаятчийския базар с ръчно изработени изделия и кулинарните щандове с традиционни български ястия. Сред акцентите на събитието е и изложба на носии, която дава възможност да се види богатството на българската традиция.
Участията в конкурсната програма ще бъдат оценявани от жури в състав: проф. д-р Николай Ников - професор по етнология, доктор по музикално и танцово изкуство, доц. д-р Лидия Петрова - етнолог, дългогодишен директор на Етнографски музей – Варна и Денислав Кехайов - фолклорен изпълнител. Специален гост на събора ще бъде обичаната фолклорна изпълнителка Петя Паневa, която ще зарадва участниците, жителите и гостите на с. Тополи със свои изпълнения на 30 август (събота) от 19:00 ч.
Събитието се организира с финансовата подкрепа на Фонд "Култура“ при Община Варна в партньорство с кметство Тополи.
