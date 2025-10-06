На 7 октомври Варна ще бъде домакин на националната инициатива "Ескейп стая на колела“, посветена на превенцията и осведомяването по темата за трафика на хора. Събитието ще се проведе от 10:00 до 16:00 ч. в района на Пристанище Варна – Изток.Организатори на инициативата в морската столица са дирекция "Превенции“ към Община Варна и Местната комисия за борба с трафика на хора, в партньорство с Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ). В събитието ще се включат представители на МВР, социални работници, здравни медиатори, ученици и студенти.В специално оборудван мобилен камион е изградена "ескейп стая“, в която участниците – групи от по шест души – се изправят пред поредица от интерактивни задачи, базирани на реални истории на жертви на трафик. Целта им е да помогнат на виртуален герой да се освободи от капана на експлоатацията, като решат поредица интерактивни задачи и разгадават кодове, чрез които да стигнат до изхода от играта. Пространството е оформено така, че да пресъздава реалистично условията, в които жертвите живеят, а преживяването завършва с кратък разговор и анализ на впечатленията."Ескейп стая на колела“ е образователна инициатива на Националната комисия за борба с трафика на хора, реализирана в партньорство с Министерството на правосъдието, Дипломатическото представителство и Националната полиция на Кралство Нидерландия, Международната организация по миграция (МОМ) – България, фондация "Кампания А21“, Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП), Националната мрежа на здравните медиатори (НМЗМ) и фондация Open Space.Инициативата се провежда в различни градове в страната в периода 19 септември – 9 октомври 2025 г. Тя има за цел чрез интерактивно преживяване да повиши обществената чувствителност към проблема с трафика на хора.