Уникална "Ескейп стая на колела" ще бъде представена във Варна
Организатори на инициативата в морската столица са дирекция "Превенции“ към Община Варна и Местната комисия за борба с трафика на хора, в партньорство с Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ). В събитието ще се включат представители на МВР, социални работници, здравни медиатори, ученици и студенти.
В специално оборудван мобилен камион е изградена "ескейп стая“, в която участниците – групи от по шест души – се изправят пред поредица от интерактивни задачи, базирани на реални истории на жертви на трафик. Целта им е да помогнат на виртуален герой да се освободи от капана на експлоатацията, като решат поредица интерактивни задачи и разгадават кодове, чрез които да стигнат до изхода от играта. Пространството е оформено така, че да пресъздава реалистично условията, в които жертвите живеят, а преживяването завършва с кратък разговор и анализ на впечатленията.
"Ескейп стая на колела“ е образователна инициатива на Националната комисия за борба с трафика на хора, реализирана в партньорство с Министерството на правосъдието, Дипломатическото представителство и Националната полиция на Кралство Нидерландия, Международната организация по миграция (МОМ) – България, фондация "Кампания А21“, Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП), Националната мрежа на здравните медиатори (НМЗМ) и фондация Open Space.
Инициативата се провежда в различни градове в страната в периода 19 септември – 9 октомври 2025 г. Тя има за цел чрез интерактивно преживяване да повиши обществената чувствителност към проблема с трафика на хора.
