Уникална PCR лаборатория бе открита във Варна, тя е втора у нас
Горда съм, че Варна е вторият град в страната и първият след София, който разполага с лаборатория с такива възможности за ранна диагностика на широк спектър от заболявания. Това е от особено значение не само за града ни, но за целия регион и за страната, тъй като имаме стратегическо положение на Черно море, подчерта заместник-кметът Снежана Апостолова по време на откриването. В него участваха още главният здравен инспектор доц. Ангел Кунчев, директорът на РЗИ-Варна проф. Цонко Паунов, зам.-областният управител Айрие Ибрямова.
В откриването участваха още Ясухиро Китаджима от посолството на Япония в България, ръководителят на проекта Дмитро Осин и Кристина Мауер-Стендер - ръководител на службата на Световната здравна организация (СЗО) у нас, която активно е участвала в реализирането на проекта. Лабораторията е изградена през последната година с финансовата подкрепа на японското правителство и на Фондация "Азия-Европа", като ремонтните работи, оборудването и обучението на специалисти е на приблизителна стойност 154 000 долара.
Доц. Кунчев определи PCR-методиката като най-съвършената за откриването на различни патогенни, "златен стандарт“ за прецизна и дефинитивна диагностика на широк спектър инфекциозни заболявания. В новата лаборатория могат да бъдат открити също по-екзотични, по-рядко срещани болести, които с промяната в климата и с развитията на туризма стават все по-актуални за нас, допълни главният здравен инспектор. По думите му в страната, в сферата на частното здравеопазване, функционират множество PCR лаборатории, но тази във Варна е уникална с това, че е посветена изцяло на опазването на общественото здраве.
Ние работим не за отделния пациент, а за обществото като цяло, каза още доц. Кунчев и допълни, че след София и Варна, такава лаборатория ще бъде изградена и в Пловдив. Така ще се постигне значително покритие на територията на сраната за бърза и прецизна диагностика на различни патогени.
В лабораторията в РЗИ-Варна ще работят висококвалифицирани специалисти, преминали обучение под надзора на старши лабораторен консултант, също представител на СЗО - доц. д-р Риза Икранбегиин.
