Уникална изложба на живи тропически пеперуди във Варна
Възможността да се докоснем на живо до красивите тропически пеперуди, с влечуги и насекоми, предоставя семейство Викторович. Намираме се в къщата за пеперуди във Варна. Има три зали с пеперуди, с влечуги и насекоми. По принцип разходката трае към 1 час.
Децата могат да пипат повечето животни и живи същества, като повечето влечуги се вадят от терариумите, а всичките видове насекоми могат да се държат в ръцете, споделят организаторите на изложбата. Децата се запознават и се обучават по такъв начин с новите видове. Има голямо разнообразие.
Имаме към 20 вида пеперуди. На всеки две седмици имаме ново зареждане, като посетителите могат да присъстват на самото излюпване на пеперудата, споделиха от семейството.
Варненка: Нека видят всички какво се случва всяка вечер в Морската градина! Къде са родителите?
21.03
Спешно се търси нов дом до Варна за три кончета, участващи в работа с деца със специални нужди
20.03
Във Варна регистрираха вероятен случай на денга
19:22 / 21.03.2026
Варненка: Нека видят всички какво се случва всяка вечер в Морскат...
10:08 / 21.03.2026
Облачно време във Варна днес
08:56 / 21.03.2026
България с повече гори, но и с нарастващи проблеми в сектора
11:23 / 20.03.2026
