Изложбата на живи тропически пеперуди Butterfly House Varna вече се превърна в едно от любимите места за почивка на граждани и туристи, които идват в града, предаде БГНЕС.

Възможността да се докоснем на живо до красивите тропически пеперуди, с влечуги и  насекоми, предоставя семейство Викторович. Намираме се в къщата за пеперуди във Варна. Има три зали с пеперуди,  с влечуги и насекоми. По принцип разходката трае към 1 час.

Децата могат да пипат повечето животни и живи същества, като повечето влечуги се вадят от терариумите, а всичките видове насекоми могат да се държат в ръцете, споделят организаторите на изложбата. Децата се запознават и се обучават по такъв начин с новите видове. Има голямо разнообразие.

Имаме към 20 вида пеперуди. На всеки две седмици имаме ново зареждане, като посетителите могат да  присъстват на самото излюпване на пеперудата, споделиха от семейството.