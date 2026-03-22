Изложбата на живи тропически пеперуди Butterfly House Varna вече се превърна в едно от любимите места за почивка на граждани и туристи, които идват в града, предаде БГНЕС.Възможността да се докоснем на живо до красивите тропически пеперуди, с влечуги и насекоми, предоставя семейство Викторович. Намираме се в къщата за пеперуди във Варна. Има три зали с пеперуди, с влечуги и насекоми. По принцип разходката трае към 1 час.Децата могат да пипат повечето животни и живи същества, като повечето влечуги се вадят от терариумите, а всичките видове насекоми могат да се държат в ръцете, споделят организаторите на изложбата. Децата се запознават и се обучават по такъв начин с новите видове. Има голямо разнообразие.Имаме към 20 вида пеперуди. На всеки две седмици имаме ново зареждане, като посетителите могат да присъстват на самото излюпване на пеперудата, споделиха от семейството.