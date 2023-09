Уникална книга за изкуствения интелект ще бъде представена във Варна

© Труд на един от пионерите в областта на изкуствения интелект ще бъде представен днес във Варна. Това е книгата "Перспективата Изкуствен интелект" на д-р Артур Кордон.



Презентацията ще се състои днес - 19 септември, от 18 часа в зала 1 на Икономическия университет във Варна, научи Varna24.bg.



Д-р Кордон е международно признат експерт в прилагането на изкуствен интелект в индустрията. Един от пионерите в тази област – той прехвърля мостове между чисто научните идеи на изкуствения интелект и нуждите на практиката. Резултатът е стройна и реалистична методология за решаване на бизнес проблеми чрез тази водеща технология. Списъкът от успешни индустриални приложения с висок икономически успех е дълъг и включва разработване на дигитален двойник на една компания, предсказуема поддръжка, интелигентен анализ на намаляване на разходите за енергия, прогнозиране на цените на суровини и оптимизиране на офис пространството.



Д-р Кордон е уважаван член на международната научна общност в областта на приложните системи за изкуствен интелект като участник в програмните комитети на най-известните конференции в тази област и много комитети в IEEE (Институт на инженерите по електротехника и електроника, най-голямата инженерна професионална организация в света) и IFAC (Международна федерация за автоматично управление). Той притежава американски патент и е публикувал повече от 70 статии, три книги и 16 глави в трудове в областта на приложния изкуствен интелект. Особен интерес предизвикат трите му публикувани книги на английски език в областта на изкуствения интелект:



1) Приложение на компютърния интелект: как да създадем добавена стойност: A. Kordon, Applying Computational Intelligence: How to Create Value, Springer-Verlag, 2009. Преведена на китайски през 2016 г.



2) Приложен анализ на данни за бизнес прогностика – съавторство с Тим Рей и Чък Уелс: T. Rey, A. Kordon, and C. Wells, Applied Data Mining for Forecasting, SAS Press, 2012.



3) Приложение на Науката за данните: как да създадем добавена стойност с изкуствен интелект: A. Kordon, Applying Data Science, How to Create Value with Artificial Intelligence, Springer Nature, 2020.