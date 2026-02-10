Вендинг машина за цветя! Звучи нереално, но вече функционира във Варна. Това е Always Blooming Flowerbox – цветя, когато ти потрябват.Винаги! Забрави за затворените цветарници и "нямам време“ оправданията. Първият във Варна вендинг автомат за цветя вече е тук – и работи 24/7. Хладилен автомат с high-end технология, който запазва цветята перфектно свежи. Плащане с карта – бързо, лесно, без чакане. Винаги зареден с различни букети и стилни кутии. Идеален за последния момент, романтични изненади или просто "ей така“!Намира се на бул. "Христо Ботев“ 18, долен паркинг на "Фулмакс център“.Цените на букетите варират от 13 до 15 евро. Лесни за закупуване, а най-вече, че са удобни по всяко време на денонощието, когато на човек му потрябва букет за даден повод.Вендинг машините (автомати за стоки) са автоматизирани устройства, които продават продукти — топли напитки, пакетирани храни, вода, безалкохолни напитки, билети и др. — без нужда от персонал. Те работят 24/7, предлагайки бързо обслужване чрез заплащане с монети, банкноти или безконтактни методи. Вендинг индустрията, стартирала през XIX век, днес е важна част от ежедневието. Съществуват автомати за хигиенни материали, цигари, лекарства, гореща храна, а в малките населени места край магистралите в Западна Европа има и за плодове и зеленчуци, пресни, набрани сутринта.Те са популярни, защото спестяват време и предлагат продукти на достъпни цени, често срещани в училища, болници, обществени сгради и спирки на транспорта.