Колекцията от фотоси "Пътят на слънцето“ започна със стилно и емоционално откриване във Варна. Събитието се състоя на 18 декември от 18:30 часа в галерия "Графит“ и привлече изключително голям интерес.Много от гостите подраниха, нетърпеливи да разгледат фотографиите и да се снимат с водещия на вечерта Камен Воденичаров. В първите часове десетки от фотосите бяха продадени, като немалка част от посетителите даряваха суми над обявената цена от 180 лева за платно. Всички събрани средства са в подкрепа на пострадалата при инцидента на Рали Варна млада майка Албена Станчева.Изложбата представя 45 фотографии на морски изгреви край Варна, заснети от една-единствена точка. Техен автор е Руслан Иванов, който живее и работи във Варна. Макар неговото име да стои зад обектива, фокусът на вечерта беше върху смисъла на проекта, благотворителната кауза и силното послание към публиката.В разговор за изложбата Иванов споделя, че пътят на слънцето действително минава през Варна – не само географски, но и емоционално. "Варна представлява своеобразен амфитеатър, на чиято сцена всяка сутрин изгряващото Слънце изнася един невероятен спектакъл“, казва той. По думите му именно тук човек осъзнава, че "няма два еднакви изгрева, всеки изгрев е уникален“ – знак, че "всеки ден трябва да се изживее различно и пълноценно“.Уникалността на изложбата се крие не само в темата, но и в концепцията. Всички кадри са направени от една и съща геолокация, а върху всяка фотография са отбелязани точната дата, час и минута. "Това е уловеният уникален момент – само след една минута картината е вече напълно различна“, отбелязва авторът и допълва: "Слънцето е един безпощаден златен гонг, който отмерва времето ни на тази земя“.Числото 45 също носи лична символика. Първоначалната идея е била изложбата да включва 40 фотографии, но поредица от изключително силни изгреви променя първоначалния замисъл. Така "Пътят на слънцето“ се превръща във визуален дневник на времето, природата и вътрешното съзерцание.Особено въздействащо е и посвещението на изложбата – към семейството на автора, към неговия баща, който "всяка сутрин пие слънчева вода“, но и към онези хора, които всеки ден минават покрай морето, без да го забележат. "Искам да вдигнат глави и да откъснат поглед от дисплеите“, казва Иванов.В центъра на събитието остава благотворителната кауза. Авторът признава, че не познава лично Албена Станчева. "Трагедията на тази млада жена и майка силно ме трогна“, споделя той. Средствата от изложбата са предназначени за лечението, рехабилитацията и закупуването на ергономична протеза, чиято стойност започва от 60 хиляди лева. "Албена е дете на Варна. Варна не оставя децата си самотни и страдащи“, допълва авторът.Дарителската сметка на АЛБЕНА СТОЯНОВА СТАНЧЕВА:IBAN: BG59STSA93000032187314 в Банка “ДСК"BIC: STSABGSF, ВАЛУТА: BGNИзложбата "Пътят на слънцето“ остава отворена до края на седмицата. Всеки желаещ може да я посети в работното време на галерия "Графит“ и да стане част от кауза, в която изкуството, светлината и човешката съпричастност вървят ръка за ръка.