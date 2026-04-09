В края на месец март тази година таксиметровата компания Hippo Taxi и Top Rent A Car обявиха стратегическо партньорство, насочено към модернизацията на градската мобилност и повишаване на качеството на транспортните услуги в морската столица. В рамките на сътрудничеството Hippo Taxi ще обнови автопарка си с 50 нови хибридни автомобила Toyota Corolla, придобити от Top Rent A Car. Въвеждането им в експлоатация ще се извършва поетапно през следващите месеци като се очаква през месец май вече да обслужват ежедневните нужди на жителите и гостите на Варна.

Обновяването на автопарка е поредната инвестицията на Hippo Taxi и е част от дългосрочната им стратегия за развитие на по-ефективна, технологично ориентирана и устойчива услуга в условията на нарастващо търсене и динамична градска среда.

"Тази инвестиция идва в ключов момент за пазара, при нарастващо търсене на по-ефективни и предвидими транспортни услуги. За нас партньорството с Top Rent A Car е стратегическа стъпка, с която не просто обновяваме автопарка, а оптимизираме начина, по който оперираме – от разходи до качество на услугата. Убедени сме, че компании, които мислят дългосрочно и действат навреме, ще бъдат тези, които задават стандартите в градската мобилност.“, коментира Ивелин Георгиев, изпълнителен директор на Hippo Taxi.

Изборът на хибридния модел Toyota Corolla е съобразен със значително по-нисък разход на гориво в условията на интензивен градски трафик, както и по-тиха и плавна работа при чести спирания и потегляния, характерни за ежедневната таксиметрова дейност. Именно поради тези качества моделът е сред най-предпочитаните в световен мащаб за таксиметрови услуги. В същото време автомобилите покриват най-високите европейски стандарти за безопасност и емисии, което допринася както за по-устойчива градска среда, така и за по-надеждна и ефективна услуга за крайния клиент.

Натрупаният опит в управлението на голям автопарк и ежедневната интензивна експлоатация на автомобилите са сред ключовите причини компанията да се довери на Top Rent A Car - партньор, който предлага надеждни и ефективни решения, съобразени с реалната работна среда, включително гъвкави модели за управление и поддръжка на автопарк. С над 20 години опит в сектора на автомобилите под наем, автопарк от над 3000 автомобила и 18 офиса в България и Румъния, компанията утвърждава позицията си като водещ доставчик на услуги за мобилност в страната.

"Радваме се, че заедно с Hippo Taxi допринасяме за обновяването на градската мобилност. Инвестицията в хибридни автомобили е важна стъпка към по-ефективен и устойчив транспорт, който да отговаря на нуждите на съвременния град.“, коментира Милен Маринов - изпълнителен директор в Top Rent A Car.

Hippo Taxi е сред водещите таксиметрови оператори във Варна, като ежедневно обслужва хиляди клиенти чрез комбинация от традиционни услуги и дигитални решения, включително мобилно приложение за поръчка и управление на курсове.

С реализацията на проекта компанията затвърждава позицията си на иновативен играч на пазара и демонстрира дългосрочен ангажимент към развитието на градската мобилност в един от най-динамичните градове в страната.

За Hippo Taxi

Hippo Taxi е десетгодишна варненска таксиметрова компания, която предлага транспортни услуги на жители и гости на града, като инвестира в технологии, обновяване на автопарка и подобряване на клиентското преживяване.

За Top Rent A Car

Top Rent A Car е водеща компания за автомобили под наем с над 20 години опит, автопарк от над 3000 автомобила и с офиси в България и Румъния, предлагаща решения за индивидуални и корпоративни клиенти.