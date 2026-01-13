Сред ледовете на Антарктида екипажът на научноизследователския кораб "Св. св. Кирил и Методий“ (НИК 421) отбеляза по неповторим начин 145-годишнината от основаването на флотската Алма матер.Тържественият повод бе почетен на борда на кораба и в българската база "Св. Климент Охридски“, където военните моряци и учените издигнаха флага на Морско училище."Горди сме, че 145 години след създаването си Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров“ не само пази традициите, но и разширява хоризонтите на България до Южния полюс“, заяви капитан втори ранг Радко Муевски, командир на НИК 421. Думите му подчертават силната връзка между академичната подготовка във Варна и реалните предизвикателства в Световния океан, които българските морски офицери преодоляват с професионализъм и достойнство по време на своите плавания за осигуряване на дейността на българския антарктически институт.