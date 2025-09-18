ЗАРЕЖДАНЕ...
Уникално събитие затваря центъра на Варна за ден
На 22 септември това ще бъде реалност с ПЕША ФЕСТ 2025 - градският фестивал, който вече десет години превръща Европейския ден без автомобили в истински празник на общността, устойчивата мобилност и градската култура.
Какво е ПЕША ФЕСТ?
Фестивалът е сцена за спорт, култура и зелени практики, място за идеи за по-чиста и по-уютна градска среда, граждани и независими институции. Най-вече - зона за добро настроение, където се раждат нови приятелства и инициативи.
Тема на 2025 г.: "Мобилност за всички!"
Тазгодишното издание поставя акцент върху достъпността и свободното движение за всеки - независимо дали върви пеша, кара колело, използва обществен транспорт или се придвижва с помощта на алтернативни средства.
Посетителите ще могат да се включат в:
- демонстрации на електрически превозни средства и алтернативна мобилност;
- разговори за опешеходяване и устойчиво развитие на Варна;
- срещи и дискусии с доставчици на обществени транспортни услуги;
- активности за достъпност и движение без бариери;
- разнообразна културна и музикална програма за малки и големи.
ПЕША ФЕСТ е един ден, в който Варна диша по-свободно. Улиците оживяват, площадите се изпълват с енергия, а хората - с вдъхновение. Това е празник за цялото семейство, за приятели и съседи, за всеки, който вярва, че градът ни може да бъде по-зелен, по-уютен и по-достъпен., казват организаторите.
Зад ПЕША ФЕСТ стои инициативен комитет от ентусиасти, НПО-та и професионалисти, обединени от желанието Варна да се превърне в по-зелено и приобщаващо място. Фестивалът се реализира с подкрепата на Община Варна, Район Одесос, СНЦ "Таляна" и Фондация "Площад Наука".
