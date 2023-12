Уникално във Варна: Чуждестранни студенти ще разкажат за страните си с езика на танците

© Икономическият университет въ Варна заедно с партньорите си от ESN Варна организират “Dances around the world". Уникалното събитие ще се проведе за първи път в ИУ - Варна, научи Varna24.bg.



Студенти по програма “Erasmus+" ще имат възможността да покажат традиционни танци от страните, от които идват, и да разкажат интересни факти за своите обичаи. Присъстващите ще могат да научат повече за Италия, Латвия, Полша, Германия и други.



Събитието е отворено за всички любознателни, без опит или ниво на умения. Желанието да танцуваш и да се забавляваш е единственото нещо, което ви е нужно, съобщиха от вуза.



ESN Варна е част от международната доброволческа организация ESN International, която се грижи за чуждестранните студенти в град Варна, като осигурява забавление и подкрепа в периода на тяхното обучение.



“Dances around the world" ще се проведе днес от 15:30 часа в Спортен комплекс на ИУ – Варна, ет. 2.