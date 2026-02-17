Университет ще помага на Областна администрация – Варна с експертиза за устойчива градска среда
Меморандумът подписаха областният управител Андрияна Андреева и ректорът на ВСУ "Черноризец Храбър“ проф. д-р Петър Христов, в присъствието на зам.-областния управител Айрие Ибрямова, вицепрезидента на ВСУ Яни Янев и зам.-ректора доц. Елеонора Танкова.
"Споразумението, което подписваме има за цел да активира взаимодействието между академичния потенциал на ВСУ и експертния капацитет на държавната администрация“, посочи Андреева и продължи: "Тази колаборация може да бъде насочена към подобряване на градската среда, на взаимодействието в сферата на сигурността, използване капацитета на преподавателския състав и студентите при разработването и разрешаването на различни правни казуси, които възникват и в работата на държавната администрация при взаимодействието й с общините. Така ще дадем възможност на бъдещите юристи да упражняват знанията си с реални казуси от практиката“.
"Подписването на меморандума се реализира в годината, в която Варненският свободен университет "Черноризец Храбър“ отбелязва 35 години от своето създаване и утвърждаване като значим образователен и научен център“, отбеляза проф. д-р Петър Христов. Ректорът акцентира върху капацитета на университета в обучението по сигурност и справяне с бедствия и кризи. Той припомни, че ВСУ е разработил идея за проект за създаване на интерактивна карта за всички мобилни и технически средства в региона, които могат да се ползват при възникнали кризи, бедствия и аварии. Двамата с областния управител изразиха съгласие, че изпълнението на подобен проект за целия регион би било от изключителна полза за сигурността, здравето и живота на хората от цялата област.
Сред направленията, посочени в Меморандума са още организиране и провеждане на творчески и културни прояви, съвместно участие в семинари и конференции, обмен на експертна помощ и информация, както и разработване на инициативи и програми за обучение.
С подписването на документа двете институции заявяват готовност за активно сътрудничество в полза на развитието на градската среда и обществените политики в 12-те общини на област Варна, както и за засилване на взаимодействието между академичната общност и публичната администрация.
