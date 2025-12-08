Университет във Варна с благотворителна инициатива за приют за безстопанствени кучета
От университета съобщиха, че в офис 410D е поставена специална кутия за дарения. Всеки желаещ може да се включи както с финансова помощ, така и с материални дарения – храна, завивки и други необходими ресурси за приюта.
В рамките на инициативата през месец декември е планирано и посещение на приюта в Каменар. Представители на ВУМ, включили се в кампанията, ще имат възможност лично да се срещнат с животните, да прекарат време с тях и да предадат даренията на място.
Коледната инициатива на ВУМ отново поставя акцент върху социалната отговорност и активната роля на академичната общност в подкрепа на значими обществени каузи.
