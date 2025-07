Вече близо десетилетие магистърските програми на Висшето училище по мениджмънт (ВУМ) получават заслужено признание в едни от най-престижните международни класации. Новото издание на глобалната класация на най-добрите магистратури в света Eduniversal Best Masters поставя магистърската програма по международен туризъм на ВУМ на 10-то място в света, като за пръв път специалността се изкачва в топ 10. Класацията се оглавява от престижния италиански университет Bocconi, a магистърската програма на българското учебно заведение е на далеч по високи позиции от програмите на водещи американски, френски и италиански университети.Същата класация отрежда висока позиция на още една специалност във Висше училище по мениджмънт – Магистър по бизнес администрация (МВА), която тази година се подрежда на 5-то място в Централна и Източна Европа, изпреварвайки елитни университети в Полша, Чехия, Латвия и Унгария. Забележително е, че ВУМ е единственият български представител, включен в Официалното селектиране на най-добрите 1000 институции и отличен с 3 Palms of Exellence от престижната класация.И в двете магистърски специалности на българското висше училище студентите се обучават на английски език, по синхронизирани програми с тези на стратегическия академичен партньор на ВУМ във Великобритания – университета Кардиф Метрополитън (Cardiff Metropolitan University). При успешно завършване на програмата на обучение, студентите получават две дипломи – българска от ВУМ и британска от Кардиф Метрополитън, при това без необходимост да пътуват до Кардиф за своето обучение.Програмите са силно практически ориентирани и изискват студентите да работят с бизнеса по време на обучението си. Това води до придобиване на релевантни знания и умения в реална работна среда, което изгражда стабилна основа и създава необходимите контакти за успешна бъдеща професионална реализация.Класацията за най-добри магистърски програми Eduniversal предлага детайлен анализ и оценка на магистърските и MBA програми в световен мащаб. Проектирана, за да помогне на бъдещите студенти да открият най-добрите възможности за своето следдипломно обучение, Eduniversal Best Masters Ranking е единствената платформа, която индивидуално оценява магистърски курсове в 56 различни образователни направления. През 2025 г. класацията анализира 153 държави и близо 6000 магистърски програми в над 1,900 университета.В ежегодното проучване участват представители на най-добрите академични институции в света, както и работодатели, международни експерти по подбор на персонал и завършващи или наскоро завършили студенти от съответните програми, което превръща класирането на Eduniversal в обективен и полезен източник на информация. Тази информация е най-често използвана от бъдещите студенти и от компании за идентифициране на качеството на висшето училище, както и на програмата и нейните възпитаници.Best Masters остава единствената международна класация, посветена изцяло на оценка на магистърски и MBA програми според пазарни критерии в отделните сектори, подчертавайки реалната стойност на програмите в съвременния конкурентен пазар на труда.Висше училище по мениджмънт (ВУМ) е сред водещите образователни институции, предлагащи MBA програма в България. Университетът предоставя една от малкото възможности за изучаване на международен мениджмънт в реална международна среда.Варненският университет се гордее и с повече от 25-годишна традиция да обучава и развива лидери в сферата на туризма и хотелиерството. Завършването на магистърска програма по международен туризъм във Висше училище по мениджмънт дава много предимства, най-значимото от които са многобройните кариерни възможности за такива професионалисти. Възпитаниците на програмата се реализират като мениджъри и предприемачи във всички области на хотелиерството и туризма по целия свят.