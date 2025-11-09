Уролози от УМБАЛ "Св. Марина" с безплатни прегледи през ноември
Период на кампанията е всеки делничен ден от 10 до 21 ноември 2025 г. в часовия диапазон от 12:30 часа до 14:00 часа. Мястото е кабинет № 1230 (Диагностично-консултативен кабинет) на етаж 12 в основната сграда на УМБАЛ "Св. Марина“ ЕАД - Варна. Прегледите ще се извършват след предварително записване на тел. 052 978 621, съобщиха от лечебното заведение с уточнението, че не се изисква направление от личен лекар.
Препоръчва се пациентите предварително да направят изследване на простатно-специфичния антиген (ПСА/PSA).
"Ранната диагностика спасява животи. Само с един бърз и безболезнен преглед можем да открием заболяване в много ранен стадий и да осигурим навременно лечение.“ споделя проф. д-р Тошо Ганев, началник на Клиниката по урология.
Ракът на простатата е едно от най-разпространените онкологични заболявания сред мъжете в Европа и България. Европейската урологична асоциация препоръчва ежегодно изследване на ПСА при всички мъже над 50 години, както и при мъже над 45 години с фамилна история на заболяването. Консултацията със специалист-уролог е важна за правилната интерпретация на резултатите.
В ранните стадии ракът на простатата обикновено протича без симптоми, което прави профилактичните прегледи и изследвания ключови за навременното диагностициране.
УМБАЛ "Св. Марина“ - Варна разполага с всички съвременни средства за диагностика и лечение на заболяването, включително Фюжън биопсия за прецизна диагностика и роботизирана хирургия чрез системата Da Vinci XI. Благодарение на тези възможности, при ранно откриване ракът на простатата е напълно лечим, а пациентите получават най-висок стандарт на грижа. С инициативата си лечебното заведение за пореден път подчертава своя ангажимент към превенцията, ранната диагностика и високото качество на здравните грижи.
