Успешно приключи изпълнението на проекта PHENOMENO, в основата на който стои разработването на антропоморфни модели на млечна жлеза и оптимизацията на клиничните изследвания при пациентите с карцином на млечната жлеза. Той е финансиран от програма "Хоризонт 2020“. Общият му бюджет е 772 800 евро. Консорциумът по проекта се състои от пет партньора от България, Гърция и Италия, с представители на академичните среди и частния сектор. Координатор е Медицински университет – Варна. Висшето училище е единствената българска организация, чиито проект бе сред одобрените в конкурса RISE (Research and Innovation Staff Exchange), част от програмата, информираха от Областния информационен център във Варна.Работата по проекта е фокусирана върху разработването на цялостни технологични решения за производство на висококачествени антропоморфни фантоми на млечна жлеза, получени от нов компютърен антропоморфен модел, нови материали и нова 3D техника за създаване на прототипи. Разработените решения са в полза на напредъка в методите за получаване на реалистични 3D компютърни и физически модели на женските гърди, с използването на нови технологии за образна диагностика.Постигнатите до момента резултати и натрупаният опит ще послужат като основа за продължаване на научните изследвания в областта на образната диагностика на рак на гърдата. Целият консорциум ще поддържа редица следпроектни дейности за период от минимум четири години, свързани с разпространението, използването и защитата на резултатите от проекта, отворен достъп до публикации и данни, генерирани като резултати от неговото изпълнение.PHENOMENO е стартирал на 1 май 2021 г. и е продължил до 30 април 2025 г.