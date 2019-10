Успешен мениджър влиза в политиката, за да подкрепя развитието на IT сектора във Варна

© Работя за повече инвестиции в IT и аутсорсинг сектора. Подкрепата за развитието на Варна като град знанието и привлекателна среда за бизнес е в основата на мотивацията ми да се включа в предизборната надпревара. Това коментира кандидатът за общински съветник от гражданската квота на ГЕРБ Деян Пейчев - търговски и IT мениджър, който с опита си в сферата на човешките ресурси работи с много от инвеститорите в региона, като съдейства за успешния подбор на необходимите им кадри.



"Във Варна през последните години се създаде прекрасна среда за развитие на високите технологии и иновациите. Градът ни се утвърждава като притегателен център за чужди инвестиции. Оценката я дават големи международни компании, навлизащи на пазара във Варна и региона, с които активно работя. Ролята на досегашния кмет Иван Портних за положителната промяна е много голяма и затова реших да приема поканата му да се включа в неговия отбор. Надявам се, че със знанията, опита и мрежата от контакти, които имам, ще бъда полезен. В качеството си на представител на Международната младежка камара ще се радвам да спечелим още повече млади хора за каузата Варна да се развива като град със силна и приобщаваща икономика", сподели Деян Пейчев.



Именно младите и образовани хора са основният фактор за навлизането на чужди компании в града. "Инвеститорите търсят благоприятна среда и много "свежа кръв“, както се изразяват големите в бизнеса. В шестте университета във Варна се обучават десетки хиляди студенти, които търсят възможности за професионална реализация, а IT секторът предлага много пътища за кариерно развитие. От друга страна, самите висши учебни заведения бързо се адаптират към непрекъснато променящата се реалност на пазара и предлагат нови IT специалности“, изтъкна Пейчев. Той припомни, че само през последната година в сферата на аутсорсинга и високите технологии разкритите нови работни места във Варна са над 700 и тенденцията за разрастването им се запазва. "Изцяло нови за Варна компании навлизат на пазара, готови да увеличават наетия персонал", допълни Деян Пейчев и даде за пример Coca-Cola, Scale Focus, Isoft и други компании, открили офиси в морската столица. Той анонсира, че съвсем скоро ще бъде открит още един нов офис на международна компания в IT сектора. "От няколко месеца водим преговори, които са на финалната права. Ще бъдат създадени десетки работни места с перспектива да се увеличават", уточни Пейчев.



Той приветства идеята още от догодина във Варна да отвори врати ново държавно училище по компютърни науки. "Колкото повече се ориентираме към децата, толкова по-бързо и по-качествено ще можем да ги подготвим за едно бъдещо развитие в тези сфери", коментира Пейчев. По думите му голяма стъпка напред е и предстоящата реализация на проекта за математико-технологичен кампус, с който община Варна в лицето на кмета Иван Портних вече се ангажира.



В новата управленска програма, с която ГЕРБ влезе в предизборната надпревара, е и амбициозната идея за IT академия за деца, където най-малките ученици безплатно и в подходяща среда да придобиват умения по програмиране.



Пейчев припомни, че аутсорсинг индустрията у нас вече генерира около 5% от БВП, като през следващите години се очаква растеж. "Избирайки България и в частност Варна като дестинация за инвестиции, международните компании ще предлагат още по-високи доходи. А това означава привличане на повече млади хора, ускорено икономическо развитие и по-високо качество на живот“, категоричен бе кандидатът в листата на ГЕРБ за общински съветници, която е с номер 43 в бюлетината.