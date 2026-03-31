Успешно приключва осеммесечния проект на галерия Ларго - изложбата графика "ПОЛЕТ"
Изложбата представи пред международна публика в България и Италия творби на изявени съвременни български и италиански художници, работещи в областта на графиката и екслибриса. Сред участниците от българска страна са Петър Лазаров, Юлиан Йорданов, Анна Тихонова-Йорданова, Димо Колибаров, Васил Колев-Vassillo, Христо Найденов, Христо Керин, Румен Нечев, Светослав Косев и Димо Миланов, а от италианска – Мария Мадалена Тучели, Силвана Мартиньони и Иво Мозеле.
Експозицията бе представена в рамките на два престижни международни конкурса за екслибрис, чиито последни издания се проведоха през 2025 г. В нея участваха автори, работещи еднакво добре както в областта на голямоформатната графика, така и на миниатюрната графика – формат, характерен за екслибриса.
През ноември и декември 2025 г. изложбата "Полет“ беше експонирана в галерия Ларго в рамките на Международен екслибрис конкурс Варна, представен паралелно в залата на Държавен архив – Варна. Жителите и гостите на града имаха възможност да разгледат двете експозиции по едно и също време и да се насладят на уникалното преживяване да видят света на графиката в цялото му многообразие - от екслибриси, които са с размер от 5 на 7 сантиметра, до големи графики с размер 100 на 70 сантиметра.
През февруари 2026 г. проектът бе представен в изложбената зала на Търговската камара във Варезе- Италия, в рамките на зимното издание на Международен екслибрис конкурс Библиотека Бодио Ломнаго. Темата на италианския конкурс беше "Древните Олимпийски игри“ и двете изложби бяха показани във Варезе в самото навечерие на откриването на XXV-те Зимни Олимпийски игри Милано-Кортина.
Откриването във Варезе бе уважено от редица официални гости, сред които Елеонора Паолели – кмет на Бодио Ломнаго, Мауро Витиело – президент на Търговската камара във Варезе, Андреа Чивати – общински съветник във Варезе, Тино Пане – член на управителния съвет на Италианската екслибрис асоциация, както и представители на местната и регионалната власт.
В резултат от реализацията на проекта бяха осъществени поредица от представяния на високостойностна графична изложба, разширени бяха международните партньорства на галерия Ларго и се увеличи видимостта на българските художници извън страната. За изложбата беше заснет филм и беше отпечатан луксозен двуезичен каталог, които представляват ценен документален архив на събитието, достъпен и занапред.
Особен акцент в проекта бяха творбите, създадени с използването на технологии за добавена реалност – литографиите от серията "Божествена комедия“ на Светослав Косев. Те предизвикаха значителен интерес както в България, така и в Италия, демонстрирайки успешното съчетание на класическите графични техники със съвременните технологии. В резултат галерия Ларго получи покана от Джузепе Кавали, директор на Музея на печатарството в Сончино, да представи изложбата графика с добавена реалност "Божествена комедия“ през 2027 г. в Италия. Експозицията, чийто куратор е Нели Вълчева, бе представена за първи път през декември 2021 г. в галерия Ларго при отбелязването на 700-годишнината от смъртта на Данте. За предстоящото ѝ представяне в Италия проф. Светослав Косев ще създаде нови литографии с добавена реалност, които ще обогатят колекцията и преживяването на публиката.
Една от основните цели на проекта бе разширяването на достъпа до култура чрез изнесени извън галерийното пространство инициативи. В тази посока изложбата "Полет“ ще продължи своето развитие през следващите три години, чрез гостуването си в училища и университети по изкуствата в няколко града в България.
