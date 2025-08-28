Преди дни ви информирахме за кампания, насочена срещу пътния травматизъм. В нея си обединяват силите варненската полиция, съвместно с Асоциация на пострадалите при ПТП, администраторите на страницата "Виждам те КАТ Варна" и "Градски транспорт" ЕАД. Общите им усилия са насочени срещу неразумното шофиране на територията на област. Целта е чрез видеорегистратори в автомобили да бъдат засичани опасни маневри, които може да доведат до тежки инциденти.
Само за 7 дни са постъпили 57 видеоклипове. Всичките са опасни, обясни днес главен инспектор Петко Камбуров от "Пътна полиция" - Варна. 33 от хората, които са ги подали, са заявили съгласие да свидетелстват.
От всичките нарушения се открояват 2, които са най-чести: неправилно изпреварване и отнемане на предимство.
Припомняме, че за целите на кампанията бе изработен сайт: odmvr.bg, в който всеки свободно може да качва видео и снимков материал (от видеорегистратора на колата си, ако има такъв, от смартфона си и др.) на потенциални нарушения по пътищата, които могат да доведат до тежки катастрофи. Те ще бъдат преглеждани от служители на "Пътна полиция", които да образуват производства, с цел наказване на нарушителя.
В кампанията участва и "Градски транспорт" ЕАД, тъй като автобусите имат видеорегистратори. Чрез тях са установени два опасни случая.
На всичките ще се търси наказателна отговорност. Има и подадени сигнали, които не са за Варна, а за съседни области. Полицията в морския град ще ги прати на колегите си.
Varna24.bg апелира: Шофирайте внимателно!
