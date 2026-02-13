Пълен списък на оградените тротоарни площи около сгради недвижима културна ценност, които са в лошо състояние и представляват риск за безопасността на гражданите, е изготвен след обход от експертите и предоставен на Община Варна.Това информираха от районната администрация "Одесос“. В центъра на морската столица се намират най-много къщи, които са ценни архитектурни паметници, но не се поддържат и са обградени със строителна ограда.От кметство "Одесос“ съобщиха още, че са установени видът на обезопасяването и на заетата тротоарна площ.За голяма част от тези площи собствениците на сградите нямат договор за заемане на части от тротоари - общинска публична собственост и не заплащат съответната такса. Някои от обектите са заградени повече от 5 години, а собствениците им не предприемат действия по укрепване, консервиране и реставрация, категорични са от район "Одесос“.