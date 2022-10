Утре The Center ще предизвикат всички сетива в TWENTER- историята на една модерна култура

© Утре, 4-ти октомври от 19:30ч. в Дворец на културата и спорта, център за модерна култура The Center ще отбележат 20 години от своето създаване. Twenter – историята на една модерна култура е спектакъл с подзаглавие - multivisual live performance, тъй като представлението стои на границата между танца, театъра, концерта и светлинното шоу.



"Twenter не е представление- ретроспекция на двайсетте ни години. Той ги обобщава в един физически образ на 20 годишно човешко тяло, изградено от 5 системи, който наричаме Twenter. Спектакълът в основата си се занимава с това какво му предстои от тук нататък на това тяло. Какво следва, след като то е станало на 20“ – сподели за концепцията главният хореограф и режисьор Георги Енчев.



Под режисурата на Goosh, стои наистина впечатляващ екип, включващ Станимир Енчев- сценарист и помощник режисьор, Валери Ценков - композитор на музиката, която е писана специално за представлението и музикантите на сцена– Страцимир Павлов, Нейко Бодуров, Стоян Роянов - Я Я, Георги Илиев и Валери Ценков с войсоувър на Стоян Радев. С вокали и като част от визуалната среда ще чуем и видим също Михаела Филева и рапъра NDOE.



Костюмограф – Валентина Якорудска и Мариела Станчева, грим – Радостина Точева, графичен дизайн - Христо Христов, официален трейлър - Даниел Ахмаков, визулна среда – Георги Енчев и Станимир Енчев и разбира се хората, без които самото представление ще добие физически образ - 15-те хореографи и 100-те танцьори на The Center.



Създателите на TWENTER споделят, че в работния процес по създаването на това представление са изследвани логическата, творческата, и физическата активност на модерния млад човек. Как той комбинира тези свои активности и пасивности, за да си създаде личен профил. Как той представя себе си в настоящето. Как се влива в огромните информационни потоци на заобикалящата го среда. Как изгражда своя социален живот. Всички тези процеси се случват в една сравнително малка общност, каквато е училището за модерна култура THE CENTER, но те могат да бъдат пример за успешен модел, за изграждане на колективни ценности, основаващи се на любовта, доверието, упоритостта и чувството за красота.



THE CENTER е адекватен съвременен модел на общност разработващ своята методология вече 20 години. Представлението TWENTER, не разказва, какво се е случило през тези 20 години, то показва как това натрупване работи сега и как то върви към бъдещето.



Билети за Twenter – историята на една модерна култура, могат да бъдат закупени на касите на Фестивален и конгресен център и в мрежата на EVENTIM.