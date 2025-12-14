Утре части от Варна остават без ток
Прекъсване ще има в районите на:
гр. Варна, кв. Галата (8:30 ч. до 16:00 ч.) – ул. Адмирал Грейг, ул. Дядо Димитър-Македонеца, ул. Кап.I Ранг Георги Купов, ул. Кап.I Ранг Ст. Димитриев, ул. Крайбрежна, ул. Черноморска, ул. Морски бриз, електрозахранени от ТП 843 и ТП 844.
гр. Варна, Западна промишлена зона (9:00 ч. до 12:00 ч.), фирмите: ЕСПЕШЪЛ ЕООД, ЕТ ЖЕНИ-02 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, АКС ЕООД, електрозахранени от ТП 2016.
