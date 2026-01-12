Утре ще осъмнем с по-ниски температури от днешните минимални – минус 6 за Варна
©
Над планините, след временно изясняване, облачността отново ще се увеличи. Главно в Стара планина и по високите части от масивите на Югозападна България след обяд ще превали слаб сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра - около минус 4°.
Над Черноморието преди обяд ще е предимно слънчево, но след обяд облачността ще се увеличи. Привечер и през нощта срещу сряда на места ще превали дъжд и сняг. До обяд ще духа слаб до умерен западен вятър, а в следобедните часове – по-често умерен от югозапад. Максималните температури ще бъдат между 2° и 4°. Температурата на морската вода е 8°-10°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
Още по темата
/
Скиор загина в Пирин
08:22
АПИ: Пътищата се третират срещу заледяване, проходими са при зимни условия. Очаква се интензивен снеговалеж до часове
10.01
АПИ: 415 машини чистят републиканската пътна мрежа. Шофьори съобщават за заледявания на Витиня и при Вакарел
10.01
ППС Банско: Малко хора си дават сметка колко струва като материален и човешки ресурс оказването на помощ на пострадал турист
10.01
Още от категорията
/
Анализ: Варна се откроява с висок дял на населението с висше образование, по-висока заетост и оттам – по-високи доходи
10.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Жълт и оранжев код са в сила! Варна е предупредена
08:38 / 11.01.2026
Сняг, виелици и навявания утре във Варна. Температурата няма да п...
14:44 / 10.01.2026
Анализ: Варна се откроява с висок дял на населението с висше обра...
12:35 / 10.01.2026
Тече вътрешна проверка на летище Варна след сигнал на пътник, че ...
11:52 / 10.01.2026
Шофьор за проблемите със снегопочистването във Варна: Както видим...
10:19 / 10.01.2026
Пазарът на труда във Варна: Търсят се 15 246 работници, които да ...
08:54 / 10.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.