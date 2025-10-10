ЗАРЕЖДАНЕ...
Увековечават едни от създателите на ММФ "Варненско лято" - музикантите Асен и Найден Найденови
От дирекцията посочват, че през тази година са подпомогнали организационно реализирането на няколко проекта по естетизация на градската среда. Сред тях е поставянето на паметник на Любен Каравелов през месец юни, в двора на едноименното училище, носещо неговото име - СУ "Л. Каравелов“ в район "Аспарухово“. Инициативата е подкрепена от Общински съвет – Варна, като макетът на паметника е одобрен предварително от Експертния съвет по естетизация на градската среда. Други начинания са поставянето на атрактивна арт декорация за фестивала "Море от книги“ (бул. "Княз Борис I“) и арт инсталация на художника Георги Георгиев – Жожо (пл. "Севастопол“) през месец август.
Необичайната изложба, посветена на украинския скулптор Михайло Парашчук, в градинката до Градската художествена галерия, също е част от събитията за подобряване и повишаване качеството на градската среда във Варна. Украинският артист е работил и творил в България в първата половина на ХХ век и е оставил свои произведения по фасадите на емблематични сгради в цялата страна. На 2 октомври в пространството на Младежкия дом беше поставена скулптура на варненския скулптор Данил Ушев, създадена по иновативна 3D-технология в рамките на фестивала "Art Realm Con“, припомнят още експертите.
