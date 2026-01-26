Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Познат и обичан - пеликанът Стойчо от Варна, е увековечен като символ на топлина и грижа към градската среда. Той е изрисуван на пореден трафопост, преобразен от агенция "Калкан" и сдружение "Българско графити училище" с инициативата "Градообитатели" през 2025 г.

Проект "Градообитатели" има мисията да:

- Направи градската среда по-приятна за всички.

- Подкрепи млади и талантливи артисти.

- Развие стрийт арт и графити културата в град Варна.

Ние вярваме, че красотата в градската среда започва от малките промени и от желанието да се грижим за средата в която живеем, пишат от сдружение "Българско графити училище“.

Ако искате да преобразим вашият трафопост, пишете ни на лично съобщение!, допълват от там.

 

 