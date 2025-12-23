Правителството одобри промени по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2025 г. за увеличаване капитала на "Многопрофилна болница за активно лечение Варна“ ЕООД, съобщиха от правителството.Средствата ще бъдат използвани за извършване на ремонт на покривната конструкция на лечебното заведение.Предвидено е и закупуване на нова медицинска апаратура за отделенията по Гастроентерология и Ушно-носно-гърлени болести, което ще подпомогне разширяването на дейността и предоставянето на повече медицински услуги за пациентите.