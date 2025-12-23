Увеличават капитала на "МБАЛ Варна"
Средствата ще бъдат използвани за извършване на ремонт на покривната конструкция на лечебното заведение.
Предвидено е и закупуване на нова медицинска апаратура за отделенията по Гастроентерология и Ушно-носно-гърлени болести, което ще подпомогне разширяването на дейността и предоставянето на повече медицински услуги за пациентите.
