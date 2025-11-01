Ужас и гнус! Водопад бликна в един от най-тузарските квартали на Варна
Наводнени са и няколко избени помещения в съседни кооперации. Аварията е предизвикана от спукана половинметрова водопроводна тръба, която е много стара и амортизирана, съобщиха от ВиК – Варна, предаде БНТ.
Ще бъдат поставени два крана, за да може по-малко домакинства да са без вода. Очаква се повредата да бъде отстранена в рамките на 24 часа.
