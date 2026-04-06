Варненският апелативен съд частично потвърди присъда на Окръжен съд - Варна спрямо двама мъже - баща и син, които независимо един от друг извършвали сексуални престъпления спрямо малолетно момиче. По- възрастният подсъдим - Д. Ангелов ще бъде лишен от свобода за 10 години, а по-младият Д. Иванов - за 6. Бащата, който е обвинен и за блудство, ще заплати на пострадалата 115 хиляди лева обезщетения за причинените неимуществени вреди, а синът - 100 хиляди. Присъдата на първата инстанция бе протестирала от прокуратурата и обжалвана от пострадалата и Д. Ангелов.

Пострадалото момиче било настанено в семейството на Д. Ангелов със съдебно решение. В дома във варненско село живеел и синът му Д. Иванов. През 2020 г. синът осъществил полов акт с малолетната девствена свидетелка против волята й. В следващите месеци той продължил да се съвкуплява с нея против желанието й, като я принуждавал със сила и заплахи. Заканвал се, че ще й припише вината в случай, че се оплаче на баща си. Малолетната се притеснявала, че ще бъде бита от възрастния мъж, което се било случвало преди. Това поведение на подсъдимия продължило близо 4 години. Същевременно също през 2020 г. Д. Ангелов, без да са му известни действията на сина му, също осъществил сексуален контакт с момичето. Това започнало да се случва по няколко пъти в седмицата, като всеки път пострадалата се противяла. Бащата я заплашвал с бой или че ще я прати в дом с лоши грижи към децата. Предвид възрастта си, тя възприемала тези думи като сериозна заплаха. След предприети блудствени действия от него, момичето разказало за случилото се на възрастен извън семейството.

Срещу двамата били повдигнати обвинения за това, че при условията на продължавано престъпление се съвкупили с лице, ненавършило 14 години, като я принудили към това със сила и заплашване. Бащата бил обвинен и в блудство. Двамата признали фактите в обвинителния акт и пред Окръжния съд делото е разгледано при съкратено следствие, поради което наказанията са били намалени с 1/3, съгласно законовото изискване.

И горната инстанция прие, че са налице признаците на продължавано престъпление - установени са множество деяния - насилствено съвкупление в продължение на 4 години, при една и съща обстановка и при пряк умисъл. Още първото посегателство от бащата въздействало интензивно върху крехката психика на детето и предизвикало у него трайни чувства на страх, срам и безсилие.

При определяне на наказанията Окръжният съд правилно е съобразил като смекчаващи отговорността обстоятелства за сина чистото съдебно минало, младата възраст и факта, че повечето от деянията е извършил като непълнолетен. За бащата отегчаващи обстоятелства са системният характер на насилствените действия и фактът, че момичето е било едва на 9 години при първото деяние. Наложените от първата инстанция наказания спрямо двамата Апелативният съд оцени като справедливи. Горната инстанция обаче увеличи от 10 хиляди на 15 хиляди размера на обезщетението за претърпени неимуществени вреди в резултат на блудството, осъществено от бащата.

Решението подлежи на проверка от ВКС.