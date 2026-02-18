Ужасното време не спря жители на Варна да излязат на протест днес
© Varna24.bg
Казусът е създаден от големия ВиК проект, който, макар и с положителна насока, създаде купища проблеми. Те идват от това, че улиците на хората станаха неизползваеми, калищата са "до уши“, както ги описват те, камионите на чистотата не могат да влязат, самите хора не стигат до домовете си с коли, бе премахнато и уличното осветление, често се налага децата да бъдат водени "на конче“ до близките спирки и пр.
Казусът засяга над 50 улици от местностите Св. Никола и Траката.
"Водят ни Ориндж Каунти, плащаме местни данъци и такси, а насреща – нищо“, ядосват се хората, които настояват за спешни мерки за решаването на проблема.
"Не се търпи!“, допълват те.
Припомняме, че вчера в сградата на Община Варна се проведе среща между кметската администрация и ВиК-дружеството, на която бе поставен въпроса с тегобите на хората на Траката.
