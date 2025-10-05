Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Появиха се ужасяващи клипове в социалните мрежи от инцидента на автомобилното състезание Планинско изкачване "Аладжа манастир" във Варна. 

На клиповете се вижда точния сблъсък на автомобила с публиката. 

"Фокус" припомня, че вследствие на сблъсъка има един починал човек на 60 години, жена на 27 години, която е настанена в реанимация, с опасност за живота и още шестима пострадали. 

Състезанието е прекратено.