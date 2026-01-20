В Областна администрация – Варна е открита любопитна изложба
Това е много специален автор както за галерията, така и за екипа на администрацията, защото е художникът, с чиито творби бе открита Арт Галерия 12 през декември 2023 година.
Две години по-късно, с още една диплома в ръка, с магистърска степен в областта на образованието и визуалните изкуства, с множество участия в индивидуални и сборни изложби, както във Варна, така и в страната, с картини в различни арт пространства и след участия в пленери, Явор се завръща в Арт галерия 12 с 10 живописни платна. Това е поредното му обяснение в любов към живописта и към жанровете, с които той вярно й служи – пейзажи, абстрактна живопис, портрети.
Художникът предпочита да работи от натура, но графичните техники и моделирането също го привличат.
Ще Ви припомним, че Явор Григоров е възпитаник на Средното училище по изкуствата "Добри Христов“ във Варна, има бакалавърска степен – художник – живопис от Великотърновски университет "Св.Св. Кирил и Методий“. Миналата година защити магистърска степен в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски“ и за първи път влезе в класната стая като преподавател професионална подготовка в "Професионална техническа гимназия“ – Варна.
