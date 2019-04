В Свободния университет ще се чете на пет езика в Световния ден на книгата

© Бивши и настоящи студенти от

ВСУ "Черноризец Храбър": виж още Намерете бивши съученици, състуденти, колеги и стари приятели! Регистрирайте се или влезте в профила си



На 23 април, от 12,30 ч. в Руския център ще бъде представена книгата на възпитаника на университета Христо Русев - "Последният "вечен" мим". На 100 страници и в 77 фотографии, Христо Русев проследява живота на Герасим Дишлиев – педагогически асистент на Марсел Марсо.



25-годишният Христо Русев е роден в Пловдив. От 2013 година се обучава във ВСУ “Черноризец Храбър“ като в момента завършва магистърска степен по "Международна политика и сигурност“. Занимава се с фотография от 2009 година. Негови снимки са помествани в: Izvestia.ru, The New York Times, TIME, The Wall Street Journal, Washington Post, BBC, CNN, Le Figaro, The Guardian, Der Spiegel, France 24, France Televisions, RT и други. Той е трикратен носител на приза за най-добър млад бългaрски фотожурналист до 23 години на фондация BG PRESS PHOTO. Носител на наградата за международна фотожурналистика първо и трето място на BG PRESS PHOTO.



Утре изкуството ще прелее от книгата към екрана, където ще видим най-популярните актьори, изиграли образа на великия руски поет Пушкин. Той става любим герой на режисьорите още по време на нямото кино. До наши дни 12 актьори са пресъздали живота и делото на любимия символ на руската поезия!



Веднага след това в Руския център на ВСУ "Черноризец Храбър" ще прозвучат и оригинални творби на А.С.Пушкин.



На още пет езика ще четат студентите и преподавателите от Варненския свободен университет в Световния ден на книгата и авторското право. На руски език ще чуем и любимият Антон Павлович Чехов.



Фумико Кобаяши - преподавател по японски език и култура, ще представи в оригинал откъс от "Норвежката гора" на Харуки Мураками. Ще чуем произведения на Оскар Уайлд на английски език, а студентите от Турция е представят Назълм Хикмет. На български ще прозвучат произведения на Димчо Дебелянов и Дамян Дамянов.