В Технически университет – Варна официално беше учреден нов студентски клуб "Спаси живот“ към Студентския съвет на университета. Инициативата обединява мотивирани студенти от катедра "Екология и опазване на околната среда“, катедра "Транспортна техника и технологии“, както и представители на други специалности, които проявяват интерес към теми, свързани с безопасността, първата помощ, екологичната защита и спасителните дейности.Клубът има интердисциплинарен характер и е насочен към развитие на практически умения и научноизследователска активност сред студентите. Дейностите му ще включват обучения, демонстрации, семинари и инициативи, посветени на транспортната безопасност, опазването на околната среда, управлението и превенцията на инциденти.Сред основните цели на студентския клуб са повишаване на информираността за екологичната и транспортната безопасност в университетската среда, организиране на практически занятия по първа помощ и реакции при извънредни ситуации, участие в университетски, национални и международни инициативи, както и изграждане на устойчива мрежа за обмен на знания и добри практики между студенти и специалисти. Клубът ще подкрепя и студентски научноизследователски проекти, насочени към безопасна и устойчива среда.По време на учредителното заседание бяха избрани научно-методичните ръководители на клуба – ас. инж. Десислава Димитрова от катедра "Екология и опазване на околната среда“ и ас. д-р инж. Величка Георгиева от катедра "Транспортна техника и технологии“.За председател на студентския клуб беше избрана Мерая Дончева, студентка II курс, специалност "ЗНБА“.На събитието присъстваха доц. д-р Даниела Тонева, ръководител на катедра "Екология и опазване на околната среда“, и доц. д-р инж. Радостин Димитров, декан на Машинно-технологичен факултет, които изразиха подкрепа за инициативата и подчертаха значението на активното студентско участие в дейности с висока обществена значимост.Създаването на студентски клуб "Спаси живот“ е още една стъпка в посока насърчаване на гражданската отговорност, практическите умения и ангажираността на студентите на ТУ–Варна към безопасността и устойчивото развитие.