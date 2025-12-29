В ТУ–Варна беше учреден нов студентски клуб "Спаси живот"
Клубът има интердисциплинарен характер и е насочен към развитие на практически умения и научноизследователска активност сред студентите. Дейностите му ще включват обучения, демонстрации, семинари и инициативи, посветени на транспортната безопасност, опазването на околната среда, управлението и превенцията на инциденти.
Сред основните цели на студентския клуб са повишаване на информираността за екологичната и транспортната безопасност в университетската среда, организиране на практически занятия по първа помощ и реакции при извънредни ситуации, участие в университетски, национални и международни инициативи, както и изграждане на устойчива мрежа за обмен на знания и добри практики между студенти и специалисти. Клубът ще подкрепя и студентски научноизследователски проекти, насочени към безопасна и устойчива среда.
По време на учредителното заседание бяха избрани научно-методичните ръководители на клуба – ас. инж. Десислава Димитрова от катедра "Екология и опазване на околната среда“ и ас. д-р инж. Величка Георгиева от катедра "Транспортна техника и технологии“.
За председател на студентския клуб беше избрана Мерая Дончева, студентка II курс, специалност "ЗНБА“.
На събитието присъстваха доц. д-р Даниела Тонева, ръководител на катедра "Екология и опазване на околната среда“, и доц. д-р инж. Радостин Димитров, декан на Машинно-технологичен факултет, които изразиха подкрепа за инициативата и подчертаха значението на активното студентско участие в дейности с висока обществена значимост.
Създаването на студентски клуб "Спаси живот“ е още една стъпка в посока насърчаване на гражданската отговорност, практическите умения и ангажираността на студентите на ТУ–Варна към безопасността и устойчивото развитие.
